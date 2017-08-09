Россиянке грозит 15 лет тюрьмы из-за двух копеек

Жительницу города Рыбинска Ярославской области Татьяну Хужиеву судят в Душанбе по статье «контрабанда», сообщило издание 76.ru.

По данным СМИ, Татьяну задержали в аэропорту Душанбе при досмотре. Она собиралась лететь в Россию с дочкой. Сотрудники попросили россиянку показать содержимое кошелька и нашли там монету 1823 года, времен царской России. Монету забрали и отдали на экспертизу, а женщину задержали. Оказалось, что монета представляет собой историческую ценность.

Хужиева рассказала, что нашла монету дома в Рыбинске, когда разбирала старые вещи. В ломбарде ее оценили в 100-200 рублей. Хужиева утверждает, что просто бросила монету в кошелек и забыла о ней.

В прокуратуре не поверили истории женщины и завели уголовное дело. В Таджикистане прошло первое заседание суда, завтра планируется следующее.

«Не понимаю, почему меня не выпускают в Россию с монетой, которая к Таджикистану не имеет никакого отношения», — говорит Хужиева.

По законам Таджикистана, за контрабанду Хужиевой грозит 15 лет тюрьмы, однако наличие у обвиняемой маленького ребенка может повлиять на приговор. «Мне сказали, что будет штраф или условный срок. Но я буду это оспаривать», — заявила женщина.