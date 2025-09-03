Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

По словам задержанного, убийство стало местью украинским властям.

Фото пресс-службы офиса генпрокурора Украины. Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя [Порошенко]. Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных, и я поехал бы в Россию искать тело своего сына», — заявил арестованный журналистам в зале суда, куда его привезли на санкцию.

Подозреваемый также добавил: информация о том, что его шантажировали представители российских спецслужб, не соответствует действительности.

Прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Теперь его обвиняют по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание от 10-15 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

В сообщении пресс-службы офиса генпрокурора Украины говорится, что с учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на «незаконное обращение с оружием» и «посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью».

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемого зовут Михаил Сцельников. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным украинских журналистов, сын подозреваемого предположительно был IT-специалистом из Львова и пропал без вести под Бахмутом в 2023 году.

Напомним, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий убит 30 августа во Львове. Преступник стрелял в политика практически в упор. На месте происшествия изъято семь гильз.

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины с 2016 по 2019 год. В 2014-м он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Ранее принимал активное участие в организации Евромайдана.