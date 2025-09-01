09:50
В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады

В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом в своих соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, подозреваемый дал первые показания.

Фото СМИ. Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий убит 30 августа во Львове

«Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно», — отметил глава государства.

Глава МВД Игорь Клименко тем временем сообщил, что правоохранительные органы пока не раскрывают многих деталей. «Скажу только, что преступление тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — заявил он.

По словам Игоря Клименко, подозреваемый задержан в Хмельницкой области.

Напомним, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий убит 30 августа во Львове. Преступник стрелял в политика практически в упор. На месте происшествия изъято семь гильз. 

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины с 2016 по 2019 год. В 2014-м он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Ранее принимал активное участие в организации Евромайдана.
