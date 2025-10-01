12:47
Экономика

Кабмин Кыргызстана хочет ограничить торговую наценку на соцтовары до 5 процентов

Кабинет министров Кыргызской Республики разработал проект постановления об установлении предельного уровня торговой наценки на социально значимые товары и продукцию отечественного производства. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Цель инициативы — сдержать необоснованный рост цен, снизить инфляционное давление и поддержать местных производителей.

Согласно проекту, предельный уровень торговой наценки составит не более 5 процентов от отпускной цены производителя или импортера.

В кабмине отметили, что рост цен на потребительском рынке не всегда обосновывался рыночными механизмами — часто имеет место избыточная торговая наценка, особенно в крупных сетевых торговых точках.

Установление предельной наценки на уровне 5 процентов, отметили авторы инициативы, позволит:

  • обеспечить доступность базовых товаров для населения;

  • стимулировать потребление местной продукции;

  • сдерживать спекулятивные процессы на внутреннем рынке;

  • снизить риски социального напряжения.

Разработчики проекта считают, что его принятие не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не вызовет негативных социальных, экономических или коррупционных последствий.

О каких социально значимых товарах идет речь

  • Мука пшеничная первого сорта.
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта, хлебобулочные изделия (лепешка).
  • Молоко жирностью 2,5-3,2 процента.
  • Масло растительное.
  • Масло сливочное.
  • Говядина и баранина (кроме бескостного мяса).
  • Сахар-песок.
  • Рис.
  • Макаронные изделия.
  • Яйца куриные.
  • Овощи — картофель, морковь, лук.
  • Уголь.
  • Бензин марки АИ-92, дизельное топливо.
  • Сжиженный углеводородный газ.
  • Минеральные удобрения.
  • Корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

Как отмечается в документе, Министерство экономики и коммерции получит право при необходимости расширять список социально значимых продуктов, на которые распространяется регулирование.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345565/
