23:33
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Экономика

Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине

В Чунцине открыли торговый павильон Кыргызской Республики. Он получил официальную авторизацию Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции КР в КНР.

В церемонии открытия участвовал заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов.

Торговый павильон будет работать круглый год. В нем реализуют отечественную продукцию, включая мед, алкоголь, кондитерские изделия и товары ручной работы.

Особой популярностью среди посетителей пользуются авторские кофейные напитки и китайские чаи с добавлением кыргызского меда, которые можно попробовать в павильоне.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345475/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны
Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае
К Китаю приближается супертайфун. Туристов призвали к осторожности
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов
Китайскую компанию оштрафовали на 2,8 миллиона сомов за незаконные работы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые заработал завод по&nbsp;производству термопластика В Кыргызстане впервые заработал завод по производству термопластика
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали&nbsp;&mdash; ГТС Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Евро, российский рубль и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;сентября Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
23:13
Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунци...
22:34
Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
22:27
Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера
22:26
Николь Кидман развелась с певцом Китом Урбаном после 20 лет брака
22:00
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать