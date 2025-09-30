Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине

В Чунцине открыли торговый павильон Кыргызской Республики. Он получил официальную авторизацию Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции КР в КНР.

В церемонии открытия участвовал заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов.

Торговый павильон будет работать круглый год. В нем реализуют отечественную продукцию, включая мед, алкоголь, кондитерские изделия и товары ручной работы.

Особой популярностью среди посетителей пользуются авторские кофейные напитки и китайские чаи с добавлением кыргызского меда, которые можно попробовать в павильоне.