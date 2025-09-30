Глава кабмина о потенциале создания единого технологического пространства ЕАЭС

Кыргызстан видит огромный потенциал в формировании единого технологического пространства, где свободно циркулируют инновации и промышленные решения. Об этом глава кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил на пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в рамках промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», передает БЕЛТА.

Он также отметил, что «Иннопром» уверенно расширяет географию.

В Минске Кыргызстан представлен компаниями из разных сфер — от машиностроения, легкой промышленности до цифровых технологий.

Кыргызстан стремится выстраивать системное сотрудничество, увеличивать взаимные инвестиции. Именно в таких форматах рождается доверие, укрепляется экономическое взаимодействие и формируется общее будущее, — считает Адылбек Касымалиев.

По его словам, для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является одним из важнейших приоритетов экономической политики.

За январь – август экономика КР в целом выросла на 11 процентов, при этом промышленность вносит весомый вклад. Ее доля в ВВП достигла 18 процентов. За 2024-2025 годы в стране введено 179 промышленных объектов, создано более 14 тысяч рабочих мест.

Адылбек Касымалиев добавил, что появляются новые отрасли, кооперационные проекты. В пример он привел автомобильную промышленность, которая демонстрирует уверенный рост благодаря сотрудничеству с партнерами по СНГ. Созданы сборочные линии легковых и грузовых автомобилей, развивается производство радиаторов, лифтового оборудования. Реализация промышленных проектов поддерживается финансовыми институтами, включая Евразийский банк развития и двусторонние фонды, обеспечивающие льготное кредитование.

«Эти проекты демонстрируют, что именно через объединение усилий и продвижение инноваций мы закладываем основу для устойчивого роста и промышленной интеграции», — сказал глава кабмина КР.

Он подчеркнул, что Кыргызстан открыт к сотрудничеству по реализации совместных проектов. «Видим огромный потенциал в формировании единого технологического пространства, где свободно циркулируют инновации и промышленные решения. Особое внимание нам необходимо уделить развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые становятся основой инновационного развития и конкурентоспособности наших предприятий. Убежден, что консолидация технологического и промышленного потенциала станет ключевым фактором устойчивого развития», — резюмировал Адылбек Касымалиев.