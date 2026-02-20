16:19
Главе кабмина продемонстрировали проекты солнечной энергетики на Иссык-Куле

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Иссык-Кульскую область, где ознакомился с ходом реализации нескольких значимых проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Он посетил село Тору-Айгыр в Иссык-Кульском районе, где ознакомился с проектом возведения солнечной электростанции, реализуемого ОсОО «Бишкек Солар». На специально подготовленных стендах Адылбек Касымалиев подробно ознакомился с этапами строительства и перспективами объекта.

По информации представителей «Бишкек Солар», солнечная электростанция обладает усиленной мощностью. Строительные работы выполнены на 80 процентов. Первоначально планировалось завершить проект за 36 месяцев, однако благодаря высокой эффективности работы срок окончания сокращен до 24 месяцев.

Планируемая годовая выработка составит 600 миллионов киловатт-часов. Объем инвестиций по данному проекту достигнет $280 миллионов к февралю следующего года. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью 100 мегаватт намечен на август 2026-го, а последующих очередей — на август 2027 года.

Далее глава кабмина ознакомился с проектом, реализуемым вьетнамской компанией «Рокс Энержи Глобал» в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.

Строительство солнечной электростанции «Ысык-Көл-1» началось в сентябре 2025-го. Этот масштабный проект предполагает общую мощность в 1 тысячу 900 мегаватт и общий объем инвестиций в $1,4 миллиарда. Ожидается, что станция будет производить 3,6 миллиарда киловатт-часов экологически чистой электроэнергии ежегодно.

Проект поэтапно включает в себя первую фазу мощностью 150 мегаватт, вторую — 450 мегаватт и третью — 1 тысяча 300 мегаватт. Завершение строительства всего комплекса СЭС «Ысык-Көл-1» запланировано на 2028 год.

В ходе визита Адылбек Касымалиев высоко оценил активность инвесторов и темпы реализации проектов.

«Глаз радуется при виде такой высокой динамики реализации проектов в столь короткие сроки. Это является ярким примером эффективного сотрудничества между инвестором и государством. Кабинет министров готов обеспечить все необходимые условия и всестороннюю поддержку для инвесторов, готовых вкладываться в экономику страны, будь то проекты в сферах энергетики, инфраструктуры или сельского хозяйства», — заключил он.
