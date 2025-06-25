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Экономика

Гарантийный фонд выдал экспортерам гарантий на 77 миллионов сомов

Гарантийный фонд предоставил субъектам бизнеса, ориентированным на экспорт своей продукции, гарантий на сумму более 1,6 миллиарда сомов.

По данным ведомства, это позволило предпринимателям привлечь кредиты на 5,6 миллиарда сомов.

За 2025 год также выдано гарантий на 77,2 миллиона сомов, что позволило получить кредиты на 191,9 миллиона.

Напомним, в стране реализуется национальная экспортная программа «Сделано в Кыргызстане».

Гарантийный фонд способствует продвижению отечественной продукции на внешние рынки и повышает конкурентоспособность кыргызстанских производителей, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333965/
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