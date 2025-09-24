14:33
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Экономика

Кабмин снова предлагает снизить стоимость тонировки автомобилей

Кабмин предлагает снизить стоимость тонировки автомобилей. На общественное обсуждение вынесен проект постановления о временном снижении размера сбора за разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств.

Согласно документу, предлагается снизить сборы:

  • для граждан Кыргызстана — с 50 тысяч до 35 тысяч сомов;
  • для юридических лиц — с 70 тысяч до 55 тысяч сомов;
  • для нерезидентов — с 90 тысяч до 75 тысяч сомов.

Разрешение выдается на один год и распространяется на легковые машины категорий M1 и M1G (за исключением электромобилей).

Размер нового сбора будет действовать с 15 октября по 15 ноября.

Прежнее постановление действовало с 1 июня до 1 августа и, как отмечают в кабмине, показало хороший результат, обеспечив дополнительный доход в республиканский бюджет в размере 167 миллионов 800 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344725/
просмотров: 350
