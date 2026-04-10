В Бишкеке остановили водителя авто с тонировкой лобового стекла

В Бишкеке сотрудники УПСМ остановили автомобиль Toyota Camry с незаконной тонировкой на лобовом стекле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки документов водитель неожиданно отошел и на некоторое время исчез. Позже он вернулся и пояснил, что якобы ходил за маской и кепкой.

В отношении нарушителя составлен протокол. Тонирующую пленку сняли на месте.

В УПСМ отметили, что данный водитель ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

В ведомстве напомнили, что нанесение тонировки на лобовое стекло запрещено, и призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения и выполнять законные требования сотрудников милиции.