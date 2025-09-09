12:45
Экономика

В 2024 году на тонировке авто государство заработало более 650 миллионов сомов

За 2024 год в бюджет страны поступило 650 миллионов 100 тысяч сомов за разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств. Такие данные содержатся в отчете кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Отмечается, что план был установлен в сумме 469 миллионов 900 тысяч сомов. Было собрано на 225 миллионов 800 тысяч сомов больше, чем за 2023 год.

Также сообщается, что сборы за регистрацию и перерегистрацию автомобильных средств за 2024 год составили 3 миллиарда 159 миллионов 500 тысяч сомов, что на 168 миллионов 600 тысяч сомов больше, чем за 2023 год.
