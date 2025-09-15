Почти 350 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю

С 9 по 14 сентября Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения выявило 24 тысячи 220 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

управление авто без документов — 1 тысяча 660;

управление авто в состоянии опьянения — 342;

незаконная тонировка стекол авто — 186;

нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов — 1 тысяча 100;

нарушение правил эксплуатации авто — 3 тысячи 942;

безрассудство — 23;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 461;

управление авто с поддельным номерным знаком — 2;

иные нарушения — 11 тысяч 20.

На штрафстоянки за различные нарушения ПДД временно отправили 2 тысячи 484 машины.