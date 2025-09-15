Почти 350 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю

С 9 по 14 сентября Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения выявило 24 тысячи 220 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, из них:
управление авто без документов — 1 тысяча 660;
управление авто в состоянии опьянения — 342;
незаконная тонировка стекол авто — 186;
нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов — 1 тысяча 100;
нарушение правил эксплуатации авто — 3 тысячи 942;
безрассудство — 23;
превышение установленной скорости — 3 тысячи 461;
управление авто с поддельным номерным знаком — 2;
иные нарушения — 11 тысяч 20.
На штрафстоянки за различные нарушения ПДД временно отправили 2 тысячи 484 машины.