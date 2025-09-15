11:45
Происшествия

Почти 350 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю

С 9 по 14 сентября Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения выявило 24 тысячи 220 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

  • управление авто без документов — 1 тысяча 660;

  • управление авто в состоянии опьянения — 342;

  • незаконная тонировка стекол авто — 186;

  • нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов — 1 тысяча 100;

  • нарушение правил эксплуатации авто — 3 тысячи 942;

  • безрассудство — 23;

  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 461;

  • управление авто с поддельным номерным знаком — 2;

  • иные нарушения — 11 тысяч 20.

На штрафстоянки за различные нарушения ПДД временно отправили 2 тысячи 484 машины.
