Депутат ЖК просит заранее оповещать водителей об истечении срока на тонировку

Государственное учреждение «Унаа» должно заранее оповещать граждан о скором истечении срока действия разрешения на тонировку. С таким требованием сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша выступил депутат Жаныбек Абиров.

По словам депутата, разрешение на тонировку выдается сроком на один год и многие автовладельцы не фиксируют точную дату его окончания. В результате по истечении срока граждан сразу начинают штрафовать на 20 тысяч сомов, хотя своевременное уведомление позволило бы избежать нарушений и обеспечило бы стабильные поступления в бюджет. 

Необходимо отправлять СМС-оповещения или уведомления через «Тундук».  

Жаныбек Абиров

Напомним, кабмин в конце января временно снизил размер сбора за разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей. Тогда были установлены следующие тарифы:

  • для физических лиц — 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов);
  • для юридических лиц — 550 расчетных показателей (55 тысяч сомов);
  • для нерезидентов — 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов).

Льготный период действия сниженных тарифов на тонировку завершится завтра, 3 марта.
