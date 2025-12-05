10:52
Власть

Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о мерах по повышению эффективности и реформированию системы регистрации транспортных средств и водительского состава. Он направлен на укрепление материально-технической базы Государственного центра по регистрации транспорта, который находится в ведении управления делами президента.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря следующего года приостанавливаются перечисления в республиканский бюджет по следующим видам доходов:

  • средства от продажи государственных номерных знаков с особыми комбинациями цифр и/или букв;
  • средства от продажи именных госномеров;
  • поступления за выдачу разрешений на тонировку передних боковых стекол;
  • доходы от продажи использованных и списанных номерных знаков.

Все эти средства в течение 2026-го будут направлять на специальный счет центра, чтобы обеспечить модернизацию и улучшение инфраструктуры ведомства.

Кабинету министров поручили принять необходимые меры для реализации указа, а управлению делами главы государства — обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

Контроль за исполнением документа возложен на соответствующее управление администрации президента.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
