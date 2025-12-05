Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о мерах по повышению эффективности и реформированию системы регистрации транспортных средств и водительского состава. Он направлен на укрепление материально-технической базы Государственного центра по регистрации транспорта, который находится в ведении управления делами президента.
Согласно документу, с 1 января по 31 декабря следующего года приостанавливаются перечисления в республиканский бюджет по следующим видам доходов:
- средства от продажи государственных номерных знаков с особыми комбинациями цифр и/или букв;
- средства от продажи именных госномеров;
- поступления за выдачу разрешений на тонировку передних боковых стекол;
- доходы от продажи использованных и списанных номерных знаков.
Все эти средства в течение 2026-го будут направлять на специальный счет центра, чтобы обеспечить модернизацию и улучшение инфраструктуры ведомства.
Кабинету министров поручили принять необходимые меры для реализации указа, а управлению делами главы государства — обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.
Контроль за исполнением документа возложен на соответствующее управление администрации президента.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.