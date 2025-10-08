21:49
Происшествия

Водитель на тонированном авто представился силовиком. Хотел избежать наказания

Во время одного из рейдов по Бишкеку сотрудники УПСМ остановили автомобиль, на котором были незаконно установлены тонирующие пленки на передних боковых и лобовом стеклах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке водитель представился сотрудником силовых структур и пытался избежать ответственности. Однако сотрудники УПСМ действовали в рамках закона: в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, а тонирующая пленка удалена на месте.

«Уважаемые водители! Напоминаем, что закон един для всех, независимо от должности или статуса. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого участника движения», — говорится в сообщении.
