Водитель на тонированном авто представился силовиком. Хотел избежать наказания

Во время одного из рейдов по Бишкеку сотрудники УПСМ остановили автомобиль, на котором были незаконно установлены тонирующие пленки на передних боковых и лобовом стеклах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке водитель представился сотрудником силовых структур и пытался избежать ответственности. Однако сотрудники УПСМ действовали в рамках закона: в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, а тонирующая пленка удалена на месте.

«Уважаемые водители! Напоминаем, что закон един для всех, независимо от должности или статуса. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого участника движения», — говорится в сообщении.