Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе

Более 10 километров горных дорог заасфальтировали в Тюпском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса КР

По ее данным, завершена укладка полотна на участке дороги Михайловка — Николаевка — Токтоян — Сары-Тологой протяженностью 7 километров. В прошлом году здесь заасфальтировали еще 6,6 километра.

Также завершено асфальтирование участка на трассе Каркыра — Турук — Сары-Жаз.

Продолжается строительство моста на дорожном участке Долон — Кош-Дебе: укреплены берега, ведется монтаж опор.

Минтранс также выравнивает гравийные и пастбищные дороги.