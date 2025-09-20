14:11
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе

Более 10 километров горных дорог заасфальтировали в Тюпском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Минтранса КР
Фото Минтранса КР

По ее данным, завершена укладка полотна на участке дороги Михайловка — Николаевка — Токтоян — Сары-Тологой протяженностью 7 километров. В прошлом году здесь заасфальтировали еще 6,6 километра.

Также завершено асфальтирование участка на трассе Каркыра — Турук — Сары-Жаз.

Продолжается строительство моста на дорожном участке Долон — Кош-Дебе: укреплены берега, ведется монтаж опор.

Минтранс также выравнивает гравийные и пастбищные дороги.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344241/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Строительство стратегической трассы Барскоон — Бедель начнется в Кыргызстане
Временную дорогу из-за обрушения моста строят в Нарынском районе
В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог
Жители Кичи-Жаргылчака возмущены проектом дороги Барскоон — Каракол
Популярные новости
Продукты продолжают дорожать. На&nbsp;что в&nbsp;Кыргызстане заметнее всего выросли цены Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Строительство железной дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан ускорят Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменил...
13:41
Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
13:25
Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация
13:22
Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники
13:01
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября