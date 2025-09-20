10:31
Рост цен и тарифов отмечен в большинстве стран ЕАЭС, включая Кыргызстан

В августе этого года по сравнению с июлем во всех странах ЕАЭС повысились потребительские цены и тарифы, за исключением России и Беларуси, где наблюдалось их снижение на 0,4 и 0,3 процента. Рост цен в Кыргызской Республике составил 0,4 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По итогам августа 2025-го, в отличие от декабря 2024 года, самую высокую инфляцию (8,8 процента) в потребительском секторе экономики зафиксировали в Казахстане. Это связано с повышением стоимости продовольственных (на 8,9 процента), непродовольственных (на 6,4 процента) товаров, тарифов на услуги (на 10,8 процента).

