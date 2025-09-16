14:21
Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены

В январе — августе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 5,1 процента. По итогам семи месяцев инфляция составляла 4,7 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 7 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия — на 4,7 процента, непродовольственные товары — на 3 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 3,2 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Больше всего с начала 2025 года подорожали свежие фрукты (на 35,6 процента), картофель (на 19,9 процента), свежая рыба (на 16,5 процента), растительные масла (на 11,4 процента), мясо (на 11 процентов), в том числе баранина (на 17,3 процента), конина (на 11,9 процента), говядина (на 10,3 процента), свежие овощи (на 10,7 процента).

Кроме того, подорожали мука (на 4,5 процента), сливочное масло (на 3,7 процента) и сахар (на 1,9 процента).

С начала года подешевели куриные яйца (на 13,7 процента), разливное молоко (на 7,8 процента), животные жиры (на 3,7 процента) и рис (на 1,1 процента).

Августовская динамика цен

В августе по сравнению с июлем рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,4 процента. Что подорожало:

  • непродовольственные товары — на 0,5 процента;

  • тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента;

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,4 процента;

  • продукты и безалкогольные напитки — на 0,2 процента.

В июле больше всего подорожали свежие фрукты (на 3,7 процента), свежее мясо (на 2,1 процента), в том числе конина (на 3,3 процента), говядина (на 2,2 процента) и баранина (на 1,8 процента).

Кроме того, подорожала мука (на 0,8 процента), сахар-песок (на 0,7 процента), растительные масла (на 0,5 процента) и молоко разливное (на 0,1 процента).

При этом в августе подешевели картофель (на 6,8 процента), свежие овощи (на 5,3 процента), рис длинозерный (на 1,3 процента), свежая рыба (на 0,6 процента) и гречка (на 0,1 процента).

Региональная картина

В январе — августе 2025 года цены и тарифы выросли во всех регионах республики.

Максимальный рост (6,5 процента) зафиксировали в Чуйской области за счет повышения цен на продукты и безалкогольные напитки (на 9,6 процента).

Максимальный рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 9,7 процента) отмечен в городе Оше, на непродовольственные товары (на 4,5 процента) — в Иссык-Кульской области.

Сильнее всего тарифов для населению выросли (на 8,2 процента) в Таласской области.

Потребительские цены и тарифы в августе 2025 года по сравнению с июлем выросли практически во всех регионах республики. В Нарынской области и Бишкеке наблюдалось их снижение на 0,2 и 0,1 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю сентября его стоимость выросла на 68 сомов — до 6 тысяч 190 сомов.

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали помидоры, груши и яйца, а подешевели картофель, огурцы, морковь, капуста и яблоки.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года продуктовая корзина подорожала на 2 тысячи 920 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она выросла в цене на 681 сом, с начала года — на 124 сома.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — июле этого года (по сравнению с семью месяцами 2024-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 20,4 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 42 тысячи 522 сома.

Число официально зарегистрированных в КР безработных по итогам августа 2025 года составило 44,2 тысячи человек. Это на 22,5 процента меньше, чем в прошлом году.
