Более 48 тонн фруктов и ягод из Кыргызстана доставлено в российский Архангельск

С мая по август Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало 42 партии импортной продукции из Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, в Архангельскую область из КР поступили свежие ягоды — клубника, черешня, малина, ежемалина, ежевика и фрукты — персики, нектарины и абрикосы. Общий вес проверенной продукции составил 48,2 тонны.

Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль. Поскольку ягоды и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, их ввоз разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом КР, подтверждающего безопасность партии.

На все партии оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля, которые дают право использовать продукцию по назначению.