В Кыргызстане на торги выставлено имущество «Ак Банка»

В Кыргызстане на торги выставлено имущество «Ак Банка». Об этом сообщает Агентство по защите депозитов.

Заявлено о проведении открытых аукционов по продаже имущества ликвидируемого банка.

На торги выставили мебель и оборудование, компьютерную технику, а также другие активы, находящиеся в Бишкеке и Кара-Балте.

В перечне указаны и автомобили:

  • Audi A8 1995 года выпуска, стартовая цена — 85 тысяч сомов;
  • Daewoo Racer 1995 года выпуска, стартовая цена — 22,2 тысячи сомов.

Аукцион состоится 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в стране на стадии ликвидации находятся пять банков. Согласно данным регулятора, в список подлежащих ликвидации входят ОАО «АзияУниверсалБанк», ОАО «Инвестбанк «Иссык-Куль», ЗАО «Манас Банк», ОАО «Ак Банк» и бишкекский филиал Национального банка Пакистана.
