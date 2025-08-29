Кыргызстан и Казахстан стали лидерами в ЕАЭС по росту грузоперевозок

В первом полугодии 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по Евразийскому экономическому союзу (на 2,2 процента), так и ряда национальных показателей. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, согласно анализу, в Казахстане рост отмечен на уровне 12 процентов, Беларуси — 6,7 процента, Кыргызстане — 5,1 процента и России — 0,5 процента.

При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Казахстане (12,8 процента) и Кыргызстане (11,1 процента). Рост показателя по союзу составил 0,8 процента.

Отметим, что рост грузоперевозок Кыргызстан сохранял и по итогам пяти месяцев текущего года.