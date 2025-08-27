Садыр Жапаров: Рудник «Кумтор» будет работать в интересах страны еще 40-50 лет

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, принял участие в мероприятии, посвященном началу проекта по подземной добыче золота на предприятии «Кумтор Голд Компани».

Глава государства отметил, что возвращение золотого рудника «Кумтор» в государственную собственность стало одним из особо важных событий в период обновления Кыргызстана. Ровно три года назад, 23 августа 2022 года, судьба «Кумтора» была полностью решена в пользу Кыргызстана, и он был объявлен 100-процентным государственным предприятием.

Отмечается, что на руднике «Кумтор» официально начаты работы по подземной добыче золота.

«Запуск проекта по подземной добыче золота на «Кумторе» — это важнейший шаг в сохранении окружающей среды, наших ледников, которые сохранились до сегодняшнего дня. По сути, эта работа должна была начаться 20 лет назад. Однако иностранная компания, вместо того чтобы добывать золото из-под земли, вступила в сговор с прежней властью и коррумпированными чиновниками, предпочитая более дешевый и легкий способ производства золота, и уничтожила все ледники.

К сожалению, в истории осталось черное пятно: прежние чиновники пожертвовали ледниками в интересах личного кармана, а не государства. Мы лишились большей части знаменитых ледников Давыдова и Лысый. Но мы не могли закрыть глаза на эту ситуацию, сказав: «Что сделано, то сделано».

В день возвращения «Кумтора» государству, я сразу же дал поручение начать проект по подземной добыче золота. И вот силами наших собственных специалистов, нашими собственными усилиями на «Кумторе» начали добывать первую руду из-под земли. Сегодня вглубь земли пробурено около 1 тысячи 600 метров, сделан туннель, и мы готовы получить ценные руды с содержанием золота более 5 граммов на тонну», — отметил Садыр Жапаров.

Срок службы проекта по подземной добыче золота рассчитан на 17 лет, геологические запасы в 147 тонн золота поставлены на баланс государства.

Прежде всего проект по подземной добыче золота препятствует чрезмерной добыче пустых пород. При открытом карьерном способе добычи для получения одной тонны ценной руды приходится добывать до 60 тонн пустой породы. Это очень много по мировым стандартам.

«Конечно, на «Кумторе» наряду с подземной добычей золото будет добываться открытым способом из ранее разработанных карьеров. Однако постепенно будет отдаваться предпочтение проекту по подземной добыче золота. Даст Бог, будущее Кумтора впереди, еще 40-50 лет он будет работать в интересах страны, в интересах народа.

Когда я говорю «в интересах народа», вы являетесь свидетелями того, что за последние 3 года государственные ипотечные дома передаются простым людям. Знайте, что все деньги, потраченные на эти строительства, — это доходы от «Кумтора». Строящиеся дороги, школы, детские сады, увеличение заработной платы, пенсий и пособий, приобретение военной и другой современной техники — словом, все хорошие дела, происходящие в стране, финансируются за счет денег, поступающих от «Кумтора».

Когда мы говорим, что на «Кумторе» добыто столько-то тонн золота, получено столько-то миллиардов долларов прибыли, находятся граждане, которые говорят: «Где эти деньги? Мы не верим, потому что не видим их» или «Вы воруете». Они привыкли сами воровать и есть. И тогда они видят всех людей такими же, как они. Те деньги, которые они воровали и ели, последние 3 года работают на благо народа. Отныне знайте, что народ видит пользу от «Кумтора». Если говорят, что «Кумтор» приносит доход, отныне радуйтесь», — добавил Садыр Жапаров.

Глава государства считает, что если бы эти работы были начаты хотя бы 15 лет назад, Кыргызстан сегодня был бы совершенно другим.

«Все села, районы и города были бы отремонтированы, и уровень жизни населения давно бы вышел на высокий уровень. Теперь, чтобы мои слова не были пустыми, позвольте мне остановиться на успехах последних лет, когда «Кумтор» был передан народу.

Общий доход предприятия с мая 2021 года по сегодняшний день составил $3 миллиарда 445 миллионов. В государственный бюджет Кыргызской Республики в виде налогов и других платежей было уплачено $891,6 миллиона. За этот период было произведено в общей сложности более 54 тонны золота.

За 28 лет эксплуатации «Кумтора» иностранной компанией нам было выплачено всего $100 миллионов в виде долевой прибыли или дивидендов, а за 3 года, прошедших с момента перехода в государственную собственность, мы получили $441 миллион дивидендов. Если за 28 лет было выплачено $100 миллионов дивидендов, то за 3 года с момента, как мы начали работать сами, мы получаем $441 миллион дивидендов.

Если бы еще в 2012 году (надеюсь, вы помните годы, когда нас сажали?) вместо того, чтобы сажать нас, мы забрали «Кумтор», то с тех пор более $10 миллиардов дохода остались бы у нас.

К сожалению, из-за тогдашних продажных, враждебных кыргызскому государству чиновников, из-за тогдашних равнодушных депутатов мы лишились этих средств. Что такое $10 миллиардов долларов? Если бы эти деньги остались в нашей стране, то к настоящему времени мы бы превратились в «Швейцарию Средней Азии», как говорят в народе. С божьей помощью, еще не поздно», — добавил Садыр Жапаров.

Помимо проекта по подземной добыче золота глава КР отметил, что отходы рудника перерабатываются и будут извлечены из него более 100 тонн золота.

«Чтобы избежать опасности в будущем, мы также очистим хвостохранилище. Кроме того, мы полностью передали «Кумтору» месторождение Тоголок. Теперь начаты работы по освоению золотого рудника Тоголок. Геологоразведочные работы на площади Жангарт также успешно продолжаются.

Производство на «Кумторе» и в горнодобывающей отрасли всей нашей страны вышло на новый уровень и является огромной экономической силой для процветающего будущего нашего народа. Впредь все оставшиеся полезные ископаемые мы обязательно будем использовать в интересах Кыргызстана. Даже при передаче инвесторам доля и интересы Кыргызстана должны быть достаточно сохранены. Чиновники, которые, как раньше, передадут их в личных интересах, в интересах кармана, не останутся безнаказанными. Рано или поздно они обязательно будут привлечены к ответственности. Особенно это касается Министерства природы и геологической отрасли», — добавил Садыр Жапаров.