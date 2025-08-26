На Иссык-Куле построят современный консервный завод

В Китае подписан меморандум о строительстве консервного завода в Иссык-Кульской области с китайской компанией Qingdao Kaichuang Food Co., Ltd. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Аскат Азарбеков.

По его словам, в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области будет создан современный завод по переработке фруктов и производству консервированной продукции.

Предполагаемый годовой объем выпуска составит до 1 миллиарда 416 миллионов сомов (120 миллионов юаней), а предприятие станет частью международной сети компании, продукция которой экспортируется в 132 страны мира.

Фото Аската Азарбекова. Рабочая встреча

Значение проекта для региона:

— новые рабочие места — создание рабочих мест для местных жителей, включая сезонных и постоянных сотрудников;

— поддержка сельхозпроизводителей — прямые закупки фруктов у фермеров Иссык-Кульской области, что обеспечит стабильный рынок сбыта для местных хозяйств;

— рост экспортного потенциала — кыргызские фрукты и переработанная продукция будут представлены на международных рынках, что повысит узнаваемость бренда Made in Kyrgyzstan;

— инвестиции в экономику — проект предполагает привлечение крупных иностранных инвестиций, внедрение современных технологий и управленческого опыта;

— развитие промышленности — закладка основ для формирования в области мощного агропромышленного кластера.

Подписание меморандума стало важным шагом в углублении экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, а также в реализации государственной политики по развитию перерабатывающей промышленности и привлечению инвестиций в регионы.