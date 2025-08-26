12:45
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Экономика

На Иссык-Куле построят современный консервный завод

В Китае подписан меморандум о строительстве консервного завода в Иссык-Кульской области с китайской компанией Qingdao Kaichuang Food Co., Ltd. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Аскат Азарбеков.

По его словам, в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области будет создан современный завод по переработке фруктов и производству консервированной продукции.

Предполагаемый годовой объем выпуска составит до 1 миллиарда 416 миллионов сомов (120 миллионов юаней), а предприятие станет частью международной сети компании, продукция которой экспортируется в 132 страны мира.

Аската Азарбекова
Фото Аската Азарбекова. Рабочая встреча

Значение проекта для региона:

— новые рабочие места — создание рабочих мест для местных жителей, включая сезонных и постоянных сотрудников;

— поддержка сельхозпроизводителей — прямые закупки фруктов у фермеров Иссык-Кульской области, что обеспечит стабильный рынок сбыта для местных хозяйств;

— рост экспортного потенциала — кыргызские фрукты и переработанная продукция будут представлены на международных рынках, что повысит узнаваемость бренда Made in Kyrgyzstan;

— инвестиции в экономику — проект предполагает привлечение крупных иностранных инвестиций, внедрение современных технологий и управленческого опыта;

— развитие промышленности — закладка основ для формирования в области мощного агропромышленного кластера.

Подписание меморандума стало важным шагом в углублении экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, а также в реализации государственной политики по развитию перерабатывающей промышленности и привлечению инвестиций в регионы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340987/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт
На территории пансионата «Золотые пески» утонула девочка
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере
В Нарыне построили бетонный завод без разрешительных документов
На побережье Иссык-Куля очищено около 155 гектаров территории
На Иссык-Куле занялись очисткой побережья от мусора
В Караколе прошла акция по очистке берегов озера Иссык-Куль
Задержан аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Его обвиняют в коррупции
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
12:44
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, он...
12:40
В Оше улицам присвоили имя казахского поэта Абая Кунанбаева и установят памятник
12:38
Бишкек закрывает старые скотные рынки: все торговцы переезжают на новый базар
12:35
В аэропорту Алматы мужчина совершил акт самосожжения: он в тяжелом состоянии
12:35
Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести