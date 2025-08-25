15:46
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области

ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель гендиректора госпредприятия Рустам Садыралиев.

По его словам, в 2024 году ГП совместно с органами местного самоуправления открыли 13 топливных баз в Бишкеке и 15 — в Чуйской области.

«В этом году минимум будет столько же, но, возможно, и больше. Мы хотим увеличить количество точек продаж, чтобы люди не стояли в очереди и могли приобрести уголь поближе к их населенным пунктам, не затрачивая большие деньги на доставку», — сказал Рустам Садыралиев.

Он отметил, что пока отборного угля в продаже нет, ведется работа по установке передвижного сортировочного оборудования.

Читайте по теме
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий

«К 15-20 сентября официально через соцсети будем призывать население приобретать уголь. Цена останется социальной. Такого оборудования у нас на месторождении Кара-Кече не было, для нас это тоже волнительно. Если увидим спрос, и цена будет адекватной, то хотим распространить этот опыт и на другие месторождения, — добавил Рустам Садыралиев. — В этом году оптимизируем логистику, въезд и выезд большегрузных машин, сделали новые стоянки и создали удобства для водителей. Кстати, автотранспорт топливных баз, работающих с нами, заезжает без очереди и быстро загружается».

Он отметил, что Служба антимонопольного регулирования определила отпускные цены на уголь с учетом инфляции. «Запчасти и все, что покупаем для производства, дорожает, мы закупаем своими силами технику, на месте не стоим, несем расходы, но это все делается для обеспечения населения твердым топливом», — подчеркнул заместитель гендиректора.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340852/
просмотров: 425
Версия для печати
Материалы по теме
Поставка угля на ТЭЦ и в бюджетные учреждения идет по графику — «Кыргызкомур»
Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты
На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов
Мэр Бишкека провел выездное совещание на угольном месторождении Агулук
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий
Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Три года в&nbsp;собственности страны. Кумтор перечислил в&nbsp;бюджет более $1&nbsp;миллиарда Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Новый подход к&nbsp;проверкам. Схемы на&nbsp;миллиарды сомов раскрыла ГНС Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
15:45
В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрирова...
15:41
Кадровые перестановки: Иминов возглавил совет по блокчейну, Сабиров — агентство
15:36
Равшанбек Сабиров освобожден с поста главы Минтруда. Там теперь новый министр
15:28
Застрявшая на пике Победы. Из-за тумана отменен вылет итальянского еврокоптера
15:03
Министр транспорта остался недоволен ремонтом дороги в Нарыне