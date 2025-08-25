Почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана, рассказали Токаеву

В Казахстане уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву, почему РК отстает по темпам роста от Кыргызстана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях, но позже удалил пост.

Фото Акорды. Канат Нуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву, почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана

По его словам, глава государства поинтересовался, а какова доля в других странах и платят ли представители малого и среднего бизнеса там налоги.

«На что я ответил, что у нас, конечно, меньше положенных в среднем 60 процентов малого и среднего бизнеса в ВВП, но по сравнению с прошедшим периодом он у нас сильно рос до текущего года, чего, наверное, уже не будет после принятия нового Налогового кодекса», — написал Канат Нуров.

По его мнению, «возможно, мы рановато его придавили по налогам, он мог и дальше очень быстро расти, неизвестно, до какого предела, и это был бы качественный экономический рост, а не за счет госбюджетных вливаний».

«Когда он (президент страны) спросил, почему мы не можем достигнуть такого же роста в 11 процентов, как в соседнем Кыргызстане, я ответил, что если бы его новая экономическая политика по либерализации кардинально бы дерегулировала экономику без саботажа госаппарата, то она, возможно, показала бы еще больший рост», — пояснил Касыму-Жоомарту Токаеву бизнес-омбудсмен РК.

Он добавил, что в конце концов функция малого и среднего бизнеса в Казахстане больше социальная, чем налоговая.

«Люди сами себя занимают, подавляющее большинство всех рабочих мест — в этом секторе, поэтому нельзя, чтобы микро- и малые предприятия закрывались. А госбюджет и так содержится в основном на налоги крупного бизнеса», — написал Канат Нуров.

Напомним, по итогам семи месяцев 2025 года объем ВВП в Кыргызстане достиг 865,2 миллиарда сомов, увеличившись на 11,5 процента.