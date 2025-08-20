Адылбек Касымалиев: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по темпам экономического роста

Экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать уверенную позитивную динамику. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев.

По итогам семи месяцев 2025 года объем ВВП достиг 865,2 миллиарда сомов, увеличившись на 11,5 процента.

По его словам, Кыргызстан занимает первое место среди стран ЕАЭС по темпам роста ВВП:

Казахстан — 6,3 процента (7 месяцев);

Армения — 6,3 процента (6 месяцев);

Беларусь — 2,1 процента (6 месяцев);

Россия — 1,2 процента (6 месяцев).

Отмечается, что в Кыргызстане рост обеспечен за счет широкого спектра отраслей. Промышленное производство увеличилось на 11,4 процента. Наибольший рост зафиксирован в следующих направлениях:

фармацевтика — в 2,4 раза;

производство продуктов питания — на 49 процентов;

производство изделий из резины, пластмассы и строительных материалов — на 33,5 процента;

химическая продукция — на 29,3 процента;

нефтепродукты — на 5,8 процента;

добыча полезных ископаемых — на 14,6 процента.

Строительный сектор вырос на 37,8 процента, сфера услуг — на 9,8 процента, сельское хозяйство — на 2,3 процента.

Он отметил, что с начала года наблюдается высокий рост инвестиций в основной капитал. По итогам семи месяцев их объем составил 141,9 миллиарда сомов, увеличившись на 33,4 процента. Этот показатель превысил предыдущие годовые уровни:

в 2021 году — 122,8 миллиарда сомов;

в 2022-м — 139,4 миллиарда сомов.

Председатель кабмина подчеркнул, что на фоне роста цен правительство предприняло меры для стабилизации ситуации на потребительском рынке. С 11 августа ввели временное государственное регулирование цен на мясо (говядину и баранину) на 90 дней.

«Я поручил профильным министерствам контролировать соблюдение мер регулирования и усилить мониторинг цен на все социально значимые товары», — сообщил Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что Национальный банк Кыргызстана 29 июля повысил учетную ставку с 9 до 9,25 процента с целью сдерживания инфляционного давления в среднесрочной перспективе.