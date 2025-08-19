09:04
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду

Водные ресурсы распределять в Центральной Азии необходимо справедливо, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, сообщили в правительстве РК.

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия — главный орган региона по стратегическому управлению трансграничными водными ресурсами.

Повестка дня была обусловлена сложной агроклиматической ситуацией и сосредоточена на оперативных вопросах справедливого распределения водных ресурсов, пояснили в правительстве РК.

«Это не просто о цифрах, это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках комиссии, исполняются не в полном объеме», — отметил Канат Бозумбаев.

Чиновник подчеркнул, что страны региона должны перейти от слов к конкретным действиям, развивая сотрудничество в сфере водопользования на принципах взаимного доверия.

«Совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона», — заключил вице-премьер РК.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды для преодоления дефицита полива на юге страны.

Отмечено, что прежде достигнутые договоренности между государствами позволят обеспечить необходимый объем воды для сельскохозяйственных нужд.

Канат Бозумбаев добавил, что проведены все необходимые переговоры с представителями Кыргызстана и Узбекистана.

Зафиксировано отставание по графику поставок воды в РК на более чем один миллиард кубометров.

В заседании приняли участие представители Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
