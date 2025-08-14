Готовить IT-специалистов в Кыргызстане поможет «Лаборатория Касперского». Об этом стало известно во время работы VII Кыргызско-Российского экономического форума.

Вице-президент компании Юлия Шлычкова проинформировала участников о планах по подготовке квалифицированных кыргызстанских IT-кадров. Отмечен спрос на специалистов в сфере информационных технологий. Он существенно превышает предложение.

Сейчас «Лаборатория Касперского» проводит переговоры с КРСУ о запуске образовательных программ. По словам Юлии Шлычковой, фирма готова также помочь в создании центров по предотвращению киберугроз и кибератак.

«Лаборатория Касперского» проведет обучение с сотрудниками госорганов, чтобы защитить информационные системы КР.