Экономика

Председателем совета директоров «Мурас Банка» стал бизнесмен с Кипра

Национальный банк Кыргызской Республики согласовал назначение кипрского бизнесмена Сергея Ентца в качестве председателя совета директоров ЗАО «Мурас Банк». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По ее данным, банк зарегистрирован как юридическое лицо в июне 2025 года, но пока ожидает получения лицензии.

Председателем правления «Мурас Банка» стал Азамат Омуралиев, ранее возглавлявший филиалы «Бай Тушум» и «Росинбанка». Остальная команда в процессе формирования.

Единственным акционером «Мурас Банка» является Сергей Ентц, международный инвестор с 30-летним опытом работы в банковской сфере и на рынке инвестиций в ценные бумаги, а также в управлении финансовыми проектами на развивающихся рынках. Его бизнес-интересы распространяются не только на Центральную Азию, но и на Ближний Восток, а также Европу.

Целью Сергея Ентца, по его словам, является создание международной платформы, предоставляющей услуги консалтинга, инвестиционного банкинга и брокерские услуги. В «Мурас Банке» он планирует делать ставку на операции с кыргызстанскими ценными бумагами и активами на международных фондовых биржах.

«Кыргызский рынок интересен своими перспективами — он находится в фазе активного развития. Сейчас впервые государство, кредитор последней инстанции, вышло на рынок заимствования, выпустив свои бумаги. С этого обычно и начинается формирование любого цивилизованного рынка ценных бумаг, нам интересно поучаствовать в этом процессе», — рассказал акционер.

Кстати, Министерство юстиции Кыргызстана зарегистрировало еще один новый банк — ЗАО «Алма Финанс Банк». Известно, что он создан с участием китайского капитала. Главой банка указан Ван Син.
