В Оренбургской области России пресекли вывоз табуна лошадей в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По ее данным, на российско-казахском участке государственной границы РФ в районе международного пункта пропуска «Сагарчин» пресекли попытку незаконного вывоза 28 голов лошадей. Животных везли из Кабардино-Балкарии в КР.

Аттестации у отправителя для вывоза лошадей в страны Таможенного союза не было. Также данные о перевозимых лошадях в информационной системе отсутствовали. Из-за этого невозможно было проверить, проводились ли противоэпизоотические мероприятия в отношении животных.

За нарушение требований ветеринарного законодательства при перевозке животных грузоперевозчик был привлечен к административной ответственности. Лошадей вернули отправителю.