Контроль за качеством возведения 360 объектов ведет Минстрой

Контроль за качеством возведения 360 объектов ведет Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замглавы ведомства Талантбек Иманакун уулу.

Он уточнил, что эти 360 объектов включены в реестр строительства и сейчас находятся на разных стадиях возведения — от начала реализации проекта до ввода в эксплуатацию.

В Кыргызстане с начала 2025 года в эксплуатацию принято 2 тысячи 90 объектов. За шесть месяцев проведено 667 проверок, из которых 547 — внеплановые, 59 — плановые и 261 — контрольная, рассказал чиновник.

По его словам, надзор позволяет выявлять нарушения на разных этапах работы и повышает ответственность застройщиков за качество строительства.