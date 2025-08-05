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Экономика

Минфин выдал предпринимателям более 9 миллиардов сомов беспроцентных кредитов

В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий», направленного на помощь бизнесу в условиях кризисных ситуаций. Инициативу реализует Министерство финансов при поддержке Всемирного банка и Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с момента запуска проекта 31 марта 2021 года и по состоянию на 1 июля 2025-го предпринимателям выдано беспроцентных кредитов на общую сумму 9 миллиардов 229,6 миллионов сомов. Финансовую поддержку получили 11 тысяч 700 субъектов бизнеса.

По первой категории (сумма до 1 миллиона сомов) кредиты получили 9 тысяч 591 предприниматель на общую сумму 5 миллиардов 698 миллионов сомов. По второй категории (до 3 миллионов сомов) поддержку получили 2 тысячи 109 предпринимателей, которым выдано 3 миллиарда 531,5 миллиона сомов.

Проект охватывает всю территорию Кыргызской Республики и продлится до июля 2027 года.

Условия участия

Категория 1: индивидуальные предприниматели, действующие не менее шести месяцев, с годовым оборотом до 8 миллионов сомов, зарегистрированные в соответствии с налоговым законодательством.

Категория 2: индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие не менее шести месяцев, с годовым оборотом до 30 миллионов сомов.

Финансирование в рамках проекта предоставляется исключительно в национальной валюте. Ставка по кредитам составляет 0 процентов. Срок возврата — до 36 месяцев, возможен льготный период до трех месяцев. Сельское хозяйство в рамках проекта не финансируется.

Для получения финансовой помощи необходимо обратиться в банки-партнеры проекта, где можно уточнить полный перечень требуемых документов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338625/
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