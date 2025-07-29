Торговлю в формате халал намерены развивать Кыргызстан и Пакистан

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым посетила с визитом Пакистан.

Как отмечает пресс-служба кабмина, в Исламабаде прошло пятое заседание кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Эдиль Байсалов встретился с министром энергетики Сардаром Авайсом Ахмадом Ханом Легари и обсудил развитие партнерства, реализацию энергетических и инфраструктурных проектов, а также сотрудничество в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, туризме и сфере IT.

По итогам подписаны меморандум между Нацагентством по инвестициям КР и Советом инвестиций Пакистана; меморандум о халал-торговле между ГУ «Центр развития халал-индустрии» при Минэкономе КР и Пакистанским управлением халал; соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Центром по стандартизации и метрологии КР и Пакистанским органом по стандартам и контролю качества.