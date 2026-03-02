11:07
Экономика

На 300 миллионов сомов увеличится уставный капитал ОАО «Түндүк»

На 300 миллионов сомов увеличится уставный капитал ОАО «Түндүк». Решение принято единственным акционером на внеочередном общем собрании, сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Отмечается, что государственная IT-компания «Түндүк» увеличит количество обращаемых акций на 300 тысяч. Номинальная стоимость каждой из них из дополнительного выпуска составит 1 тысячу сомов. Общая номинальная стоимость эмиссии — 300 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что полномочия председателя правления Адилет Жумаевой прекращены. Временно исполняющим обязанности главы ОАО «Түндүк» назначен Талант Аманов.

Решение о кадрах принял единственный акционер — министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

ОАО «Түндүк» — государственная IT-компания, которая отвечает за развитие цифровой инфраструктуры и системы межведомственного электронного взаимодействия в КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364073/
просмотров: 204
