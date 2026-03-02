На 300 миллионов сомов увеличится уставный капитал ОАО «Түндүк». Решение принято единственным акционером на внеочередном общем собрании, сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Отмечается, что государственная IT-компания «Түндүк» увеличит количество обращаемых акций на 300 тысяч. Номинальная стоимость каждой из них из дополнительного выпуска составит 1 тысячу сомов. Общая номинальная стоимость эмиссии — 300 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что полномочия председателя правления Адилет Жумаевой прекращены. Временно исполняющим обязанности главы ОАО «Түндүк» назначен Талант Аманов.

Решение о кадрах принял единственный акционер — министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

ОАО «Түндүк» — государственная IT-компания, которая отвечает за развитие цифровой инфраструктуры и системы межведомственного электронного взаимодействия в КР.