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Экономика

Казахстан, Россия и Кыргызстан нарастили обмен данными по грузоперевозкам

Казахстан, Россия и Кыргызстан нарастили обмен цифровыми данными по грузоперевозкам на железной дороге в рамках ЕАЭС. Эти транспортные документы существенно упрощают и ускоряют процесс. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Отмечается, что планы цифровизации всех отраслей экономики стран объединения, о которых неоднократно говорили лидеры «пятерки», внедряются форсированными темпами — в скором времени все евразийские транспортно-логистические коридоры станут мультимодальными экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования.

«В целом цифровизация и искусственный интеллект входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик государств ЕАЭС», — ранее отмечал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Внедрение новых технологий уже дает свои результаты — цифровые транспортные документы стали нормой при железнодорожных перевозках между Беларусью, Казахстаном и Россией, отметил Андрей Слепнев, приведя в пример РЖД и БелЖД, уровень обмена электронными данными у которых сейчас составляет более 90 процентов.

У казахстанского АО «НК «КТЖ» и перевозчиков РФ и Кыргызстана этот уровень превысил 80 процентов.

«В 2025 году география перевозок, которые будут оформляться электронной накладной, будет расширяться», — добавил министр по торговле ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337113/
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