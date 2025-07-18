10:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?

Кабмин расширил функции Министерства финансов. Соответствующие изменения внесены в постановление № 253, которым утвержден порядок деятельности ведомства.

Теперь Минфин будет не только распоряжаться бюджетом, но и контролировать внутренние аудиты, участвовать в антикоррупционных проверках и следить за эффективностью расходов в госсекторе.

Министерство получило право разрабатывать фискальную и бюджетную политику, участвовать в управлении государственным долгом и финансами, а также оценивать целесообразность государственных закупок. Речь идет в том числе о проверке штатных расписаний госорганов, начислении зарплаты сотрудникам и анализе государственных инвестиций.

Минфин теперь курирует систему внутреннего контроля: он будет проверять, как министерства и ведомства внедряют внутренний аудит и следят за финансовой дисциплиной. Если такие системы отсутствуют или формальны — будет ставиться вопрос об ответственности руководства.

Кроме того, ведомство займется антикоррупционным мониторингом в части финансовых нарушений и проверок. В его задачи входит и координация борьбы с отмыванием доходов, а также учет оборота драгоценных металлов и камней.

Отдельное направление — выпуск и хранение государственных ценных бумаг, участие в международных сделках, мониторинг микрофинансовых организаций и разработка политики в сфере кредитования.

Изменения направлены на повышение прозрачности и подотчетности всех звеньев финансовой системы. По словам чиновников, это создаст условия для эффективного расходования бюджета и борьбы с финансовыми правонарушениями в госорганах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336663/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое
В Кыргызстане утвердили порядок определения кадастровой стоимости имущества
В Кыргызстане обновили список товаров, освобожденных от уплаты НДС
В Кыргызстане официально установлен День работников водного хозяйства
Общеобразовательным учреждениям присвоят имена выдающихся деятелей Кыргызстана
Государственная компания «Кыргызкомур» преобразована в ОАО
В Минфине КР обсудили развитие водных проектов на 166 миллионов евро от ЕБРР
Минприроды выписало штрафов на более чем 34 миллиона сомов за полгода
Общепит в Бишкеке. Санврачи проводят плановые и рейдовые проверки
В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
К&nbsp;осени в&nbsp;Кыргызстане завершат строительство девяти &laquo;умных&raquo; теплиц К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Казахстан усилил досмотр фур на&nbsp;границе с&nbsp;Россией: комментарий таможенников Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников
Доллар, евро и&nbsp;российский рубль подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;июля Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
10:18
Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится? Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?
10:17
Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
10:15
Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
10:07
Лучшим в мире признан аэропорт Кейптауна в ЮАР, худшим — ​аэропорт Туниса
10:07
В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое