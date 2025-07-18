Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?

Кабмин расширил функции Министерства финансов. Соответствующие изменения внесены в постановление № 253, которым утвержден порядок деятельности ведомства.

Теперь Минфин будет не только распоряжаться бюджетом, но и контролировать внутренние аудиты, участвовать в антикоррупционных проверках и следить за эффективностью расходов в госсекторе.

Министерство получило право разрабатывать фискальную и бюджетную политику, участвовать в управлении государственным долгом и финансами, а также оценивать целесообразность государственных закупок. Речь идет в том числе о проверке штатных расписаний госорганов, начислении зарплаты сотрудникам и анализе государственных инвестиций.

Минфин теперь курирует систему внутреннего контроля: он будет проверять, как министерства и ведомства внедряют внутренний аудит и следят за финансовой дисциплиной. Если такие системы отсутствуют или формальны — будет ставиться вопрос об ответственности руководства.

Кроме того, ведомство займется антикоррупционным мониторингом в части финансовых нарушений и проверок. В его задачи входит и координация борьбы с отмыванием доходов, а также учет оборота драгоценных металлов и камней.

Отдельное направление — выпуск и хранение государственных ценных бумаг, участие в международных сделках, мониторинг микрофинансовых организаций и разработка политики в сфере кредитования.

Изменения направлены на повышение прозрачности и подотчетности всех звеньев финансовой системы. По словам чиновников, это создаст условия для эффективного расходования бюджета и борьбы с финансовыми правонарушениями в госорганах.