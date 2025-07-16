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Экономика

Исследование ВБ: кыргызстанцы стали меньше брать в долг и голодать

Жители Кыргызстана стали чаще позитивно оценивать изменения в стране. Это подтверждает данные опроса «Слушая Кыргызскую республику» от Всемирного банка. Опрос проводился с декабря 2021 по июнь 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

По итогам исследования, к июню 2025 года 90 процентов респондентов считают, что страна движется в правильном направлении со стороны политических, социальных и экономических реформ. Это один из самых высоких показателей за время проведения опроса.

 Выросло и ощущение финансовой стабильности, 80 процентов семей отметили, что уверены в своем материальном положении, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с декабрем 2021 года.

Улучшилось восприятие экономической ситуации в стране. В январе 2022 года 72 процента опрашиваемых назвали ее хорошей, к июню 2025 года доля выросла до 91 процента.

Вера в эффективность антикоррупционной политики тоже улучшилась. Доля граждан, считающих, что власти эффективно борется с коррупцией составила 93 процента в селах и 89 процентов в городах.

Сдвиги также произошли в продовольственной безопасности. Число семей, полагающихся на займы или продажу активов, снизилось. В начале исследования на займы полагались 32 процента, а в 2025 году всего 7 процентов. Продажа активов снизилась с 16 процентов до 2 процентов.

 Число людей, испытывающих голод или вынужденных пропускать приемы пищи, сократилось. Например, тех, кто сталкивался с отсутствием еды в доме стало меньше, с 41 процента до 5 процентов.

Уровень удовлетворенности жизнью вырос 54 процентов до 80 процентов, а число тех, кто считает себя бедными, снизилось до 14 процентов.

Большинство опрашиваемых также отметило, что государство стало более открытым и хорошо поддерживает уязвимые слои населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336371/
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