Исследование ВБ: кыргызстанцы стали меньше брать в долг и голодать

Жители Кыргызстана стали чаще позитивно оценивать изменения в стране. Это подтверждает данные опроса «Слушая Кыргызскую республику» от Всемирного банка. Опрос проводился с декабря 2021 по июнь 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По итогам исследования, к июню 2025 года 90 процентов респондентов считают, что страна движется в правильном направлении со стороны политических, социальных и экономических реформ. Это один из самых высоких показателей за время проведения опроса.
Улучшилось восприятие экономической ситуации в стране. В январе 2022 года 72 процента опрашиваемых назвали ее хорошей, к июню 2025 года доля выросла до 91 процента.
Вера в эффективность антикоррупционной политики тоже улучшилась. Доля граждан, считающих, что власти эффективно борется с коррупцией составила 93 процента в селах и 89 процентов в городах.
Сдвиги также произошли в продовольственной безопасности. Число семей, полагающихся на займы или продажу активов, снизилось. В начале исследования на займы полагались 32 процента, а в 2025 году всего 7 процентов. Продажа активов снизилась с 16 процентов до 2 процентов.
Уровень удовлетворенности жизнью вырос 54 процентов до 80 процентов, а число тех, кто считает себя бедными, снизилось до 14 процентов.
Большинство опрашиваемых также отметило, что государство стало более открытым и хорошо поддерживает уязвимые слои населения.