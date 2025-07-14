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Экономика

Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников

Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией. Увеличение времени досмотра большегрузов вызвано контролем за транспортировкой специфических товаров, проверкой документов и выявлением грузов, вывоз которых запрещен. Об этом журналистам сообщили в Таможенном комитете (Комитете государственных доходов Минфина РК).

из архива
Фото из архива. Из-за усиления досмотра фур на границе Казахстана с Россией ежедневно наблюдается многокилометровая очередь

Ранее сообщалось, что время пересечения пунктов пропуска на границе Казахстана с РФ увеличилось в середине июня до трех суток, а 99 процентов грузов, следующих в Россию, теперь досматривают на пунктах пропуска, из-за чего эта процедура, которая обычно занимает 10 минут, затягивается до 72 часов.

В таможне РК отметили, что на основании решения совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 2010 года до введения единых правил экспортного контроля «применяется национальное законодательство государств-членов по контролю над перемещением товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, в том числе продукции военного назначения».

«В этой связи, согласно Закону Республики Казахстан «О контроле специфических товаров», органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением специфических товаров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что члены ЕАЭС во взаимной торговле «вправе применять ограничения в случае, если такие ограничения необходимы, в том числе для выполнения международных обязательств, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена».

Для вывоза ряда товаров нужно разрешение Минпромстроя Казахстана. Также в ведомстве отметили, что на границе осуществляется контроль за вывозом товаров, на которые введены запреты и ограничения. Проверяются грузы и на предмет наличия товаров, прошедших таможенную очистку по пониженным ставкам Всемирной торговой организации — их вывоз в ЕАЭС запрещен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336120/
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