Кабмин меняет правила для большегрузов: спецразрешения ускорят, штрафы повысят

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, который меняет порядок пропуска крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Кыргызстана. Документ направлен на облегчение работы перевозчиков и одновременное усиление сохранности автодорог.

Согласно проекту, изменяются сразу несколько ранее действующих постановлений правительства. Главные новшества касаются получения спецразрешений и процедуры контроля за грузовыми перевозками.

Что предлагается изменить:

  • Время согласования спецразрешения сокращается до трех часов.

Все ведомства, включая ГУОБДД, энергетические и инфраструктурные службы, будут согласовывать маршрут и параметры груза через систему Tunduk. Если ответ не поступил в течение трех часов, разрешение автоматически считается согласованным.

  • Весовые нормы корректируются.

Отдельные параметры общей массы увеличиваются с 4,5 до 5 тонн. Также уточняются правила взвешивания транспорта на пунктах пропуска ЕАЭС — данные будут автоматически передаваться для оформления разрешения.

  • Упрощается пакет документов.

Перевозчики подают копии водительских прав, техпаспорта, техосмотра и фото транспортного средства, включая иностранные компании.

  • Вводится ежегодная корректировка ставок за перегруз.

Сборы за вред дорогам будут индексироваться на уровень инфляции.

  • Закрепляется обязанность перевозчиков соблюдать требования безопасности, если разрешение прошло автоматическое согласование из-за отсутствия ответа ведомств.

Проект уточняет, что движение тяжеловесного транспорта без уплаты сборов за вред дорогам запрещается, за исключением отдельных ситуаций, предусмотренных правилами.

Также предлагается обновить порядок расчета ущерба, он будет определяться по наибольшей разнице между нормами и фактическим весом.
