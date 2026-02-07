13:17
Общество

Затор фур на границе. В Казахстане прокомментировали ситуацию

Очереди грузовиков на отдельных пунктах пропуска на казахско-кыргызской границе связаны с плановыми контрольными мероприятиями со стороны РК. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) со ссылкой на компетентные органы Казахстана.

«Проводимые мероприятия носят адресный и временный характер, а также направлены на наведение порядка на границе путем пресечения незаконного оборота товаров, который несет угрозу национальной безопасности государства.

Астана ценит сложившийся исключительно добрососедский характер взаимоотношений с братским Кыргызстаном, стратегическим партнером и союзником. Казахстан надеется на понимание и дальнейшее совместное сотрудничество с целью пресечения незаконных действий, наносящих большой ущерб экономикам двух стран и их международной репутации.

РК и ее высшее руководство неизменно проявляли искреннее уважение к высшему руководству КР и всему братскому кыргызскому народу. Это сама суть стратегии Казахстана, она не претерпит изменений под влиянием конъюнктурных моментов.

Прекращение незаконных перевозок полностью отвечает интересам двух государств», — говорится в сообщении.

В ЕЭК в свою очередь отметили, что такие меры относятся исключительно к национальной компетенции стран — участниц Евразийского экономического союза и не затрагивают евразийскую интеграцию.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном движение грузового транспорта практически полностью остановлено — водители утверждают, что не могут пересечь границу уже третьи сутки.

Евразийская экономическая комиссия также прокомментировала ситуацию на отдельных участках кыргызско-казахской границы. Там отметили, что задержки связаны с плановыми и адресными пограничными мероприятиями, направленными на пресечение незаконного оборота товаров.

Казахская сторона подчеркнула, что меры носят временный характер и не затрагивают режим евразийской интеграции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360998/
просмотров: 375
