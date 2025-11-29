19:08
Экономика

Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана

Федеральная таможенная служба России сообщила, что с территории Казахстана в страну въехали 3 тысячи 205 фур с товарами, оформление которых проводится в упрощенном режиме.

В ведомстве добавили, что до конца действия указа президента Владимира Путина о ввозе товаров из Казахстана и Кыргызстана без документов осталось 13 дней.

Когда груз окажется на территории России, то перевозчик должен задекларировать его до 27 декабря. После этого разрешается вывезти груз со склада временного хранения и доставить в нужное место.

Ранее на границе РК и РФ образовывались длинные очереди из фур. Причиной стала борьба с «черным импортом», в том числе с проникновением санкционных товаров. Подобные мероприятия между собой согласовали власти указанных государств.

Владимир Путин ранее на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал ситуацию с большими очередями из грузовиков, скопившихся на границе России и Казахстана. Он заявил, что поручил организовать выборочные проверки на дорогах, в результате чего выяснилось — значительное количество грузовиков пересекает границу совсем без документов.

«Да, у нас общий рынок, но каждый грузовик должен иметь оговоренный набор документов. Должно быть понятно, куда двигается товар, кто должен оплатить НДС при получении. Просто «черный импорт» прет на нашу таможенную территорию. РФ недополучает десятки миллиардов рублей», — сказал российский лидер.

Таможни договорились о том, что для начала будет заявлена стоимость товаров и указан получатель.

«Пускай это будет почти в рамках зеленого коридора, хоть что-нибудь пусть оплатят для начала. Со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех документов, а без них пропускать не будет, вплоть до конфискации. Нужно навести порядок», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что очередь может исчезнуть до конца года, и уже пропущены тысячи грузовиков.
