10:06
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Затор фур на границе: комментарий Ассоциации международных грузоперевозчиков

Заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков КР Игорь Голубев прокомментировал журналистам затор большегрузов на казахстанско-кыргызском участке границы.

По его словам, Пограничной службой Казахстана и Комитетом государственных доходов РК усилен досмотр, что в свою очередь и приводит к скоплению фур на границе.

Он напомнил, что тщательный досмотр проводится периодически.

«На пункте пропуска «Кен-Булун» стоят пустые грузовики, образуются длинные пробки. Аналогичная ситуация наблюдается на КПП «Карасу», образовалась масштабная очередь с грузовыми машинами которая ушла за цементный завод города Кант», — рассказал Игорь Голубев.

Голубев добавил, что ассоциация взаимодействует с государственными органами.

Он подчеркнул необходимость модернизации пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе.

«Мы включили этот вопрос в общую программу развития Кыргызстана как логистического хаба до 2030 года. Программу нужно реализовывать, чтобы минимизировать очереди и повысить эффективность транзита грузов», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном движение грузового транспорта практически полностью остановлено — водители утверждают, что не могут пересечь границу уже третьи сутки.

Евразийская экономическая комиссия также прокомментировала ситуацию на отдельных участках кыргызско-казахстанской границы. В ЕЭК отметили, что задержки связаны с плановыми и адресными пограничными мероприятиями, направленными на пресечение незаконного оборота товаров.

Казахстанская сторона подчеркнула, что меры носят временный характер и не затрагивают режим евразийской интеграции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360485/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников
Глава МИД Казахстана призвал не политизировать вопросы воды и проезда грузовиков
На кыргызско-казахской границе скопилось более 500 грузовиков
На кыргызско-казахской границе снова наблюдается скопление грузовиков
Скопление грузовиков на границе в августе: депутат требует от кабмина отчет
Кыргызстан предлагает отменить досмотр на внутренней границе ЕАЭС
КНБ Казахстана: За сутки через КПП «Ак-Тилек» прошло 350 машин
ГНС обеспечила горячим питанием водителей фур на кыргызско-казахстанской границе
Минэкономики: Ситуация на границе с Казахстаном начала улучшаться
Ситуация на границе с Казахстаном. Обстановку оценила комиссия ЕЭК
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
10:01
Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системн...
10:00
Экономика КР растет — люди приезжают: посол Пакистана о миграции и партнерстве
09:57
Назначен новый замминистра транспорта и коммуникаций
09:49
Президент Франции сообщил о подготовке к диалогу с Владимиром Путиным
09:37
Затор фур на границе: комментарий Ассоциации международных грузоперевозчиков