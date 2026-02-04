Затор фур на границе: комментарий Ассоциации международных грузоперевозчиков

Заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков КР Игорь Голубев прокомментировал журналистам затор большегрузов на казахстанско-кыргызском участке границы.

По его словам, Пограничной службой Казахстана и Комитетом государственных доходов РК усилен досмотр, что в свою очередь и приводит к скоплению фур на границе.

Он напомнил, что тщательный досмотр проводится периодически.

«На пункте пропуска «Кен-Булун» стоят пустые грузовики, образуются длинные пробки. Аналогичная ситуация наблюдается на КПП «Карасу», образовалась масштабная очередь с грузовыми машинами которая ушла за цементный завод города Кант», — рассказал Игорь Голубев.

Голубев добавил, что ассоциация взаимодействует с государственными органами.

Он подчеркнул необходимость модернизации пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе.

«Мы включили этот вопрос в общую программу развития Кыргызстана как логистического хаба до 2030 года. Программу нужно реализовывать, чтобы минимизировать очереди и повысить эффективность транзита грузов», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном движение грузового транспорта практически полностью остановлено — водители утверждают, что не могут пересечь границу уже третьи сутки.

Евразийская экономическая комиссия также прокомментировала ситуацию на отдельных участках кыргызско-казахстанской границы. В ЕЭК отметили, что задержки связаны с плановыми и адресными пограничными мероприятиями, направленными на пресечение незаконного оборота товаров.

Казахстанская сторона подчеркнула, что меры носят временный характер и не затрагивают режим евразийской интеграции.