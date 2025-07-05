За три года ВВП на душу населения в Кыргызстане вырос на 85 процентов. По темпам роста страна опередила весь регион Центральной Азии. Если динамика сохранится, уже к 2027 году средний кыргызстанец может обогнать по доходам, например, узбекистанца. Об этом в своем Telegram-канале написал экономист Миркомил Холбоев.

По его словам, Кыргызстан за последние три года стал одной из самых быстрорастущих стран мира по темпам роста ВВП на душу населения.

Согласно анализу, который провел специалист, за период с 2022 по 2024 год доход на душу населения в Кыргызстане почти удвоился и вырос на 85 процентов, достигнув $2 тысяч 500. Для сравнения: за этот же период в Таджикистане рост составил 49 процентов, Казахстане — 42 процента, Узбекистане — 37 процентов.

«В последние годы региональная напряженность неожиданно создала для Кыргызстана благоприятные условия для столь высокого роста. Экономика росла ежегодно на 9 процентов — это самый высокий показатель в регионе», — отметил он.

В первом квартале 2025 года рост ВВП страны ускорился до 13,1 процента. МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана на уровне 6,8 процента в этом году. По мнению Миркомила Холбоева, показатель может быть выше.

Фото из Telegram-канала Миркомила Холбоева

Эксперт также считает, что если динамика сохранится, к 2026 году Кыргызстан догонит Узбекистан по доходу на душу населения, а с 2027-го средний кыргызстанец может обогнать по доходам среднестатистического жителя Узбекистана. К 2030 году разрыв может составить до 50 процентов в пользу Кыргызстана.

ВВП (валовой внутренний продукт) — это общий объем всех товаров и услуг, произведенных в стране за год.

ВВП на душу населения — это ВВП, поделенный на количество жителей страны. Он показывает, сколько бы в среднем приходилось на одного человека, если бы все богатство страны делилось поровну.

Показатель помогает сравнивать уровень жизни между странами. В стране с высоким ВВП на душу населения люди, как правило, живут богаче.

ВВП не учитывает такие важные аспекты, как неравенство в доходах, состояние окружающей среды или качество жизни.