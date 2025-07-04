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Экономика

Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ

Кабинет министров внес изменения в постановление № 472 от 23 августа 2022 года, регулирующее условия совместной работы с инвесторами по использованию прав на недра, в том числе угольные месторождения.

Теперь при подготовке к отопительному сезону компания, которая поставляет уголь на Бишкекскую ТЭЦ, должна обеспечивать не меньше 30 процентов всего объема угля.

Это значит, что в общем объеме угля, который нужен для работы ТЭЦ, компания или государственное предприятие должны участвовать с долей не менее трети.

Также рекомендовано пересмотреть договор с ООО «Строй-Стоун» по совместной добыче угля на участке «Агулак» Мин-Кушского угольного месторождения с учетом новых изменений.

Постановление вступит в силу 14 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335152/
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