Объем промышленного производства в Кыргызстане остается высоким

С начала 2025-го объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,5 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что в январе — апреле рост наблюдался почти во всех государствах союза. Кыргызстан вновь сохраняет лидерские позиции — объем промышленного производства вырос на 14,5 процента. Напомним, по итогам января-февраля эта цифра для КР составляла 14,7 процента. В Казахстане — на 6,6 процента, Беларуси — на 1,4 процента и России — на 1,2 процента.