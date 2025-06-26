Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы

На фоне усиливающейся изоляции российской экономики и растущего давления международных санкций, в криптовалютной среде всплыл токен A7A5 — якобы прозрачный стейблкоин, привязанный к российскому рублю.

Он официально зарегистрирован в Кыргызстане, активно продвигается как «легальный цифровой рубль» и, как выясняется, возможно является частью масштабной схемы по обходу санкций и выводу средств за пределы регулируемых банковских систем.

В феврале СМИ сообщили, что кыргызстанская компания Old Vector выпустила стейблкоин A7A5 для российской платформы трансграничных расчетов Промсвязьбанка и А7. Команда проекта сообщила, что ликвидность нового стейблкоина обеспечивается «реальными банковскими депозитами с высокими ставками по овернайту, открытыми в надежных банках (ПСБ), имеющих корреспондентскую сетку с Кыргызстаном». Компания зарегистрирована на имя Татьяны Сергеевны Меньшиковой.

Фото 24.kg. Компания зарегистрирована на имя Меньшиковой Татьяны Сергеевны

Проведенное расследование на основе открытых данных, блокчейн-аналитики и материалов авторитетных изданий, проливает свет на архитектуру аферы и ее ключевых участников

Токен A7A5 представлен как стейблкоин, полностью обеспеченный рублевыми депозитами в российских банках, главным из которых является санкционный Промсвязьбанк (ПСБ). Разработчики утверждают, что активы хранятся в «доверенных банках» и регулярно проходят аудит, а 50 процентов от депозитов возвращаются держателям.

Однако:

Согласно CoinMarketCap, при капитализации $150,5 миллиона дневной объем торгов составляет лишь $5,6 тысячи.

При заявленных 11,88 миллиарда токенов, в сети Ethereum Ethplorer насчитывается всего около 10 тысяч держателей и менее 650 транзакций. Это явно не соответствует реальной рыночной активности.

Фото 24.kg. Согласно CoinMarketCap, при капитализации $150.5 миллионов дневной объем торгов составляет лишь $5,6 тысяч.

Такая диспропорция свидетельствует о фейковой активности, где одни и те же средства многократно «перекатываются» между контролируемыми адресами для создания иллюзии ликвидности.

По данным Ainvest, всего за 4 месяца через токен A7A5 прошло $9,3 миллиарда — в 60 раз больше текущей капитализации. Это указывает на высокий уровень «оборотности», который характерен для схем:

Многоразового перемещения одних и тех же активов между связанными кошельками;

Финансовых «каруселей», где токен A7A5 применяется как промежуточное звено в цепочке перевода между санкционными структурами и внешними юрисдикциями;

Использования A7A5 для расчетов между компаниями в России и СНГ, где банковские переводы затруднены или замедлены из-за санкций.

Подобные действия усложняют отслеживание реального источника и получателя средств, создавая иллюзию независимой рыночной активности

Кыргызстан играет важную роль по следующим причинам: Не участвует в международных санкциях против России;

Имеет относительно слабое регулирование в сфере криптовалют;

Выступает в качестве «буфера» между российскими интересами и мировыми рынками.

Токен A7A5 зарегистрирован в Кыргызстане через компанию A7. По сути, страна используется как легальная обертка для нелегального механизма. Это позволяет проекту утверждать, что он работает в рамках закона, при этом обслуживая цели российских структур, находящихся под санкциями.

Биржа Grinex, где также торгуется A7A5, по данным BleepingComputer и FT, является ребрендом закрытой американскими властями российской биржи Garantex. Garantex была внесена в санкционные списки США за содействие обходу санкций, а также из-за связи с отмыванием криптовалюты, полученной в даркнете.

Grinex, в отличие от крупных глобальных площадок, торгует только тремя активами:

A7A5

Российский рубль

Стейблкоин, привязанный к доллару

Это не типичная торговая платформа, а инструмент для «чистки» капитала в рамках ограниченного пула пользователей.

Из открытых источников стало известно, что за проектом A7A5 стоит: Илан Шор — беглый молдавский олигарх, осужденный за хищение $1 миллиарда и находящийся под санкциями ЕС, Великобритании и Канады (The Moscow Times).

Компания A7 зарегистрирована в сентябре 2024 года. Шор владеет 51 процентом акций, оставшиеся 49 процентов принадлежат Промсвязьбанку (ПСБ) — российскому банку, обслуживающему оборонку.

Таким образом, A7A5 — это инструмент, напрямую управляемый структурами под санкциями. Утверждения о разрыве связей с A7 — скорее формальность, необходимая для отведения юридических претензий.

Проект A7A5 — это не инновация в блокчейн-финансах, а современная обертка для старой схемы отмывания денег и обхода международных ограничений. С использованием декора из «аудитов», «транспарентности» и «доверенных банков», A7A5 на практике просто маскирует незаконные потоки капиталов; а также обеспечивает переводы между структурами, попавшими под санкции, кроме того, система использует слабое регулирование Кыргызстана как «входной шлюз» для криптосредств.

Таким образом все описанные в материале признаки указывают на то, что A7A5 — возможно это стратегический криптоинструмент России для работы в условиях экономической блокады. Его использование может привести к росту международного давления на Кыргызстан, если страна будет восприниматься как площадка для финансового «серого транзита».