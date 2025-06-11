По случаю Дня России в Бишкеке состоялся торжественный прием, организованный посольством Российской Федерации в Кыргызской Республике, в ходе которого подведены ключевые итоги двустороннего сотрудничества.

Экономика и торговля

В 2024 году товарооборот между Россией и Кыргызстаном вырос на 14,7 процента, достигнув $3,5 миллиарда.

Свыше 98 процентов всех взаимных торговых операций осуществлялось в национальных валютах, что укрепляет финансовую устойчивость и снижает зависимость от внешних факторов.

Российские инвестиции в экономику КР увеличились на более чем 23 процента, составив почти $200 миллионов.

Как подчеркивают в посольстве РФ, членство обеих стран в Евразийском экономическом союзе обеспечивает поступательное развитие сотрудничества — формируется общее торговое, энергетическое, транспортно-логистическое и цифровое пространство.

Образование и гуманитарная сфера

В 2024/2025 учебном году в рамках программы «Российский учитель за рубежом» в школах Кыргызстана работают 141 российский педагог и 57 студентов старших курсов.

Идет реализация масштабного проекта по строительству девяти русскоязычных школ в регионах КР, рассчитанных на более 11 тысяч учеников.

Более 9 тысяч кыргызстанцев обучаются в вузах России, при этом ежегодная квота на бесплатное образование составляет 700 мест.

Стратегическое партнерство

Как отметил посол РФ в КР Сергей Вакулов, Россия и Кыргызстан остаются союзниками и стратегическими партнерами, развивая тесное взаимодействие не только в экономике и гуманитарной сфере, но и на международных площадках: ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Россия умеет дружить, всегда готова прийти на помощь и высоко ценит готовность ответной поддержки своих друзей», — заметили в посольстве Российской Федерации.