Магазины обяжут продавать молочные и молокосодержащие продукты на разных полках

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует принятие постановления кабмина о поправках в действующее — «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики». Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Отмечается, что предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания и создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в здоровом питании.

Предлагается обязать все торговые объекты разделить витрины (полки) на молочные продукты и молокосодержащие продукты.

«В ряде стран мира, включая членов Евразийского экономического союза, уже осуществлен ряд аналогичных мер по разделению витрин (полок) в торговых точках на молочные и молокосодержащие продукты. Это практически доказывает эффективность данного подхода и его соответствие международным стандартам. По республике действует 145 крупных субъектов торговой деятельности под торговыми марками «Глобус», «Азия», «Народный», «Кампа KG» с общей численностью штата более 9 тысяч человек, 69 субъектов торговой деятельности под торговыми марками «Азбука» и «Азия» с общей численностью штата более 3 тысяч человек.

В Кыргызстане насчитывается 30 предприятий (без учета малого бизнеса) по переработке молочной продукции, которые поставляют свою продукцию в вышеперечисленные торговые сети.

Исследование ассортимента в торговых сетях показало, что значительная доля продукции содержит заменители молочного жира. В категории сливочного масла из 18 представленных компаний, 8 являются отечественными производителями, из которых 2 используют эти заменители, 6 выпускают продукцию без заменителя молочного жира. Остальные 10 компаний — импортеры, причем 7 из них используют заменители в своей продукции. Таким образом, 70 процентов импортной продукции и 20 процентов отечественной продукции в категории сливочного масла содержит заменители молочного жира», — говорится в справке-обосновании.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» в проект постановления включены два фундаментальных описания, определяющих классификацию молочной продукции: «молочный продукт» и «молокосодержащий продукт», включая молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

Ранее были выработаны и внесены следующие предложения:

Молочные продукты могут располагаться на тех же витринах или ячейках, но они должны быть расположены раздельно, например, путем цветовой кодировки — зеленая или желтая/оранжевая зоны, то есть физическое разделение витрин/полок не означает, что молочные продукты и молокосодержащие продукты должны размещаться на разных витринных холодильниках или в морозильных ларях.

Цветовые различительные зоны могут быть отражены:

1) Горизонтально на витринных холодильниках, также в соответствующих ячейках морозильных ларей (различительные цветные стикеры).

2) Установка вертикальных раздвижных перегородок на витринных холодильниках с соответствующим различительным цветом. Вертикальные раздвижные перегородки будут способствовать регулированию размещения товаров при увеличении или убывании количества товаров, то есть заполнению нужными товарами высвобожденных мест на витринах/полках. При этом цветовая кодировка будет только на перегородках.Такой подход реализации мер никак не повлияет на количество товаров, расположенных на витринах или ячейках, а только поменяет их месторасположения путем разделения на две категории: молочные продукты и молокосодержащие продукты. Это будет способствовать выбору и доступу потребителей к необходимой продукции.

Кроме того, представители перерабатывающей промышленности могут поставлять свою продукцию заранее в разделенном виде с такой же различительной цветовой кодировкой, что у субъектов торговой деятельности.

Основными ключевыми выгодами являются:

обеспечение населения национальным продуктом;

возможность контроля соответствующего качества продукта;

продовольственная безопасность государства;

защита прав потребителя;

продвижение здорового питания, что может иметь позитивное воздействие на общественное здоровье и снижение заболеваемости;

рост здоровой конкуренции среди отечественных производителей молочной продукции;

увеличение объема производства;

увеличение доли продаж молочной продукции;

укрепление доверия потребителей к магазинам, торговым сетям;

создание дополнительных рабочих мест для выполнения новых стандартов.

Напомним, в августе 2024 года кабинет министров Кыргызстана уже предлагал разделить магазинные витрины (полки) для молочных продуктов и продуктов, содержащих молоко. Вопрос до сих пор находится на стадии обсуждения.