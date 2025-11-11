Кыргызстан вошел в топ-10 по закупке сыра и творога из России. Об этом сообщает «Агроэкспорт».

Отмечается, что Россия по итогам восьми месяцев 2025 года экспортировала более 21 тысяч тонн сыра и творога почти на $110 миллионов. Это на 17 процентов больше, чем за такой же период 2024-го.

Лидерами по закупкам продукции являются Казахстан и Беларусь. В прошлом году в топ-10 также вошли Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Туркменистан и Таджикистан.

Ранее генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что импорт российских молочных продуктов снизится в текущем году на 9 процентов. Он пояснил, что на отрасль в течение года повлияли более медленные темпы роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочную продукцию.