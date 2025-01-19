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Экономика

Экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС увеличил Кыргызстан — Минсельхоз

Экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС увеличил Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в 2024 году экспортировано более 33 тысяч тонн молока и молочной продукции. Общий объем экспорта составил 33 374,7 тонны. В том числе:

  • сыр — 1 тысяча 451,6 тонны;
  • шоро — 120,8 тонны;
  • курут — 3,3 тонны;
  • сливочное масло — 1 тысяча 881,8 тонны;
  • мороженое — 4 тысячи 480,1 тонны;
  • сливки — 660,8 тонны;
  • сухое молоко — 1 тысяча 212,4 тонны;
  • пастеризованное молоко — 124 тонны.

В ведомстве отмечают, что это на 3 164,5 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно, что за последние четыре года USAID оказал поддержку 17 молочным предприятиям на юге Кыргызстана. Это принесло пользу более 4 тысячам 200 домохозяйствам, создано более 3 тысяч 500 новых рабочих мест. При этом продажи увеличились на 124 процента, а экспорт вырос на 167 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317196/
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